ABD’nin Oregon eyaletinin Bend kentindeki Silver Rail İlkokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetti.

Bend polis yetkilileri, 7 yaşındaki bir çocuk ile bir öğretmenin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

SALDIRGANI SİLAHLI BİR MAHALLE SAKİNİ ÖLDÜRDÜ

Bend Polis Şefi Mike Krantz, düzenlediği basın toplantısında saldırganın silahlı bir mahalle sakini tarafından öldürüldüğünü söyledi. Krantz’ın açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan mahalle sakini şüphelinin okula girdiğini gördü ve onu takip etti.

Polis, saldırganın kilitli kapıları kırarak okula girdiğini belirtti. Saldırganın 16 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu ileri sürüldü.