ABD'de federal jüri, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi karşı karşıya olduğu 12 suçlamanın 10'undan mahkum etti. New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemede verilen karar, ticari sırları çalmak için komplo kurma, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme ve banka dolandırıcılığı suçlamalarını da kapsıyor.

Jüri, şirketi örgütlü suç faaliyeti yürütmek amacıyla komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlamalarından ise suçsuz buldu. Davada Huawei ve üç iştiraki; banka dolandırıcılığı, elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık, yaptırımları ihlal ve komplo suçlamalarıyla yargılanıyordu.

HUAWEI: GEREKLİ TÜM HUKUKİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Huawei, organize suç faaliyetleriyle mücadeleyi öngören RICO Yasası kapsamındaki suçlamadan beraat etmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Şirket, bu kararın söz konusu iddiaların olgusal dayanaktan yoksun olduğunu doğruladığını ve sekiz yıldır sürdürdüğü tutumun haklılığını ortaya koyduğunu savundu.

Diğer suçlamaların da hukuki ve olgusal dayanaktan yoksun olduğuna inandığını belirten Huawei, ticari sırlarla ilgili hükümetin gündeme getirdiği beş uyuşmazlığın tamamının son 20 yılda çözüme kavuşturulmuş hukuk davaları olduğunu kaydetti.

Şirket ayrıca hiçbir mahkemenin Huawei'yi fikri mülkiyeti kasıtlı olarak kötüye kullanmaktan sorumlu tutmadığını ve ticari sırların kötüye kullanılması nedeniyle hiçbir zaman tazminat ödemeye mahkum edilmediğini belirtti.

Açıklamada, “İlgili mahkeme kararlarını kapsamlı şekilde inceleyecek, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tüm hukuki adımları atacağız.” ifadeleri kullanıldı.

DAVA 2018'DE GÜNDEME GELDİ

ABD Adalet Bakanlığı, 2018'de Çin'in ekonomik casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetleriyle mücadele amacıyla “Çin Girişimi” adlı programı başlatmıştı. Huawei hakkındaki dava da aynı yıl gündeme gelmişti.

Şirketin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2018'de Kanada'da gözaltına alınmıştı. ABD'li savcılar Meng'i, Huawei'nin İran'daki ticari faaliyetleri ve Hong Kong merkezli Skycom şirketiyle ilişkisi konusunda HSBC başta olmak üzere bankaları yanıltmakla suçlamıştı.

Savcılık, Huawei ile bağlantılı Skycom'un 2007-2014 yıllarında İran'da faaliyet gösterdiğini ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Meng'in de iki şirket arasındaki sahiplik ilişkisini gizleyerek bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız kuruluşlar olarak tanıttığı iddia edilmişti.

Huawei, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişelerini gerekçe göstererek Amerikan şirketlerinin teknoloji ve ürün satışlarını kısıtlaması kapsamında 2019'da ticaret kara listesine alınmıştı.

Meng, ABD Adalet Bakanlığı ile vardığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında 2021'de Çin'e dönmüş, hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. Meng hakkındaki dava kapanmasına rağmen Huawei'ye yönelik ceza davası sürmüştü. Çin Girişimi programı ise eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, 2022'de sona erdirilmişti.