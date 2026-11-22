ABD'de teknoloji kesintileri ve olası elektrik kesintilerine ilişkin endişeler, tüketicileri stok alışverişine yöneltti. Consumer Edge tarafından analiz edilen kredi kartı verilerine göre, acil durum hazırlık ürünleri satan markalara yapılan harcamalar 12-17 Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 400 arttı.

Olası krizlere hazırlık yapmak isteyen Amerikalıların yöneldiği ürünler arasında içme suyu, dayanıklı gıda, jeneratör ve hayatta kalma kitleri yer aldı.

SU ARITMA TABLETLERİNDE TEDARİK SIKINTISI

Acil durum kitleri, içme suyu ve enerji barları satan Ready America'nın internet satışları yaklaşık beş katına çıktı. Şirket Başkanı Trevyn Reese, Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana bu ölçekte bir taleple karşılaşmadıklarını söyledi.

Siparişlerdeki artış üzerine üretimin artırılması gündeme gelirken, su arıtma tabletlerinde tedarik sıkıntısı yaşanmaya başladı. Şirket, müşterilerini alternatif ürünlere yönlendirdi.

COSTCO İÇİN SATIŞ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Talepteki yükseliş, büyük perakende zincirlerine ilişkin satış beklentilerine de yansıdı. Japon yatırım bankası Mizuho, artan talebin Costco'nun kasım ayı performansını destekleyebileceğini değerlendirdi. Banka, şirketin yakıt hariç satış büyümesinin önemli göstergelerinden birinin 2022'den bu yana ilk kez yüzde 10'u aşmasını bekliyor.

RBC analistleri ise kriz hazırlıklarının tüketici davranışlarında değişime yol açtığını, ancak talep artışının şimdilik uzun ömürlü gıda, su arıtma ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleriyle sınırlı kaldığını belirtti.

ALTIN VE SİBER GÜVENLİĞE İLGİ

Teknoloji altyapısına ilişkin endişelerin etkisi perakendeyle sınırlı kalmadı. Finansal sistemlerde yaşanan aksaklıkların ardından bazı yatırımcılar altına yönelirken, American Hartford Gold müşteri taleplerinde artış bildirdi.

Global X Siber Güvenlik ETF'si de son iki haftada yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak teknoloji hisselerindeki genel düşüşten ayrıştı.

YOUTUBE ARAMALARINDA YÜZDE 5 BİNİ AŞAN ARTIŞ

ABD'de Google üzerinden yapılan “hazırlık” aramaları bir önceki aya göre iki katından fazla arttı. YouTube'da hayatta kalma ve acil durum hazırlığı videolarına yönelik aramalardaki yükseliş ise yüzde 5 binin üzerine çıktı.

ABD istihbarat yetkilileri, son teknoloji kesintilerinin koordineli bir siber saldırıdan kaynaklandığı iddialarını reddetti.