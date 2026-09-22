ABD'de önde gelen medya kuruluşları, Başkan Donald Trump'ın bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a girişini yasaklaması üzerine ortak havuz yayınlarını geçici olarak durdurdu.

ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN kanalları, CNN'e yönelik yasak kararı sonrası ortak açıklama yaparak Trump'ın Beyaz Saray'daki etkinliklerini havuz yayını kapsamında görüntülemeyeceklerini bildirdi.

Açıklamada, "Hiçbir yönetim, yaptığı haberlerden hoşlanmadığı gerekçesiyle bir haber kuruluşunu kısıtlamamalıdır." denildi. Ayrıca, "Kamuoyunun hükümeti hakkında doğru ve bağımsız bilgi alma konusunda önemli bir çıkarı vardır." ifadesine yer verildi.

TRUMP TV KURULDU

Televizyon kanallarının yayınlara ara vermesinin ardından Beyaz Saray, resmi canlı yayınını "Trump TV" adıyla sosyal medya üzerinden tanıttı. Yayının, yönetimin "en önemli açıklamalarını, canlı etkinliklerini ve öne çıkan anlarını" doğrudan izleyiciye ulaştıracağı belirtildi.

Beyaz Saray'ın paylaşımında, "Gürültü yok, yalnızca Trump yönetiminden doğrudan haberler." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın dün Beyaz Saray'da açılışını yaptığı yeni helikopter pisti etkinliğinde televizyon kanalları yer almadı. Etkinlik yalnızca Beyaz Saray'ın canlı yayını üzerinden aktarıldı. Yayında profesyonel ses sistemi bulunmadığı için Trump'ın konuşması, helikopter gürültüsü nedeniyle büyük ölçüde duyulamadı.

DEMOKRAT SENATÖRLERDEN TEPKİ

Demokrat senatörler Ed Markey ve Dick Durbin, Trump'ın medya kuruluşlarına yönelik yasağını eleştirdi.

Markey, basın özgürlüğünün demokrasinin işleyişi için "hayati öneme sahip" olduğunu ifade ederek Trump'ın kararının basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

Durbin ise özgür basının ABD demokrasisi açısından kritik olduğunu vurgulayarak yasağın kaldırılması gerektiğini söyledi.

TRUMP'IN YASAK KARARI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişlerinin yasaklandığını duyurmuş, gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

Washington Post, New York Times ve Associated Press de CNN ile dayanışma amacıyla Trump'ın BM etkinliklerine ilişkin Beyaz Saray fotoğraf havuzu görüntülerini yerel saatle gece yarısına kadar yayınlamayacaklarını açıkladı.

ABD'de CNN, MS NOW ve Politico, Trump'ın Beyaz Saray'a giriş yasağına karşı federal mahkemede dava açmıştı.