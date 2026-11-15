ABD'de motorinin galon başına ortalama perakende fiyatı, iki ay sonra yeniden 6 doların altına geriledi. Reuters'ın aktardığı GasBuddy verilerine göre, ülke genelinde ortalama fiyat cumartesi günü 5,998 dolar oldu.

Jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi, ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve mevsimsel talep kaybı gerilemede etkili oldu. Brent petrol vadeli işlemleri son iki haftada yüzde 18,5 değer kaybetti.

EYLÜLDE 6,519 DOLARLA REKOR KIRMIŞTI

Motorinin galon fiyatı 3 Eylül'de 5,820 dolara çıkarak Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından görülen rekor seviyeyi aşmıştı. Fiyatlar 10 Eylül'de 6 doların üzerine çıkmış, 22 Eylül'de ise 6,519 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Rafineri kapasitesinin sınırlı, yakıt standartlarının daha sıkı olduğu Kaliforniya'da ise motorinin galon fiyatı kısa süreliğine 10 doları aşmıştı.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın petrol arzını aksatması ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik sistematik saldırılarının üretimi sekteye uğratması etkili olmuştu. Taşımacılık ve navlun maliyetlerinin önemli belirleyicilerinden olan motorindeki artış; tüketiciler, çiftçiler ve işletmeler üzerinde baskı oluştururken genel enflasyonu da yukarı çekmişti.

ÇİFTÇİLERE 8 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, fiyatları düşürmek amacıyla kırmızıya boyanmış vergisiz motorine yönelik federal vergileri geçici olarak kaldırma ve Rus yakıtına yönelik yaptırımları gevşetme gibi adımlar attı.

Yönetim, çiftçilerin sonbahar hasadı döneminde artan yakıt maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olmak için 8 milyar dolarlık destek programı da başlattı. Ancak İran savaşının sürmesinden kaynaklanan arz endişeleri, önlemlerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırladı.

SONBAHARDA TALEP ZAYIFLADI

GasBuddy Petrol Analizleri Başkanı Patrick De Haan, sonbaharda insanların daha az araç kullanmasıyla talebin genellikle zayıfladığını belirtti. De Haan ayrıca kasırga sezonunun sona yaklaşmasıyla Meksika Körfezi kıyısındaki rafinerilerde üretimin kesintiye uğrama riskinin azaldığını ifade etti.

Rafinerilerdeki bakım çalışmalarının da büyük ölçüde kasım ayına kadar tamamlandığını belirten De Haan, bunun üretim oranlarının toparlanmasını sağladığını kaydetti.

GasBuddy verilerine göre ABD'de benzin fiyatları da bu ay galon başına 4 doların altına gerileyerek 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.