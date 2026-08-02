ABD'nin Idaho eyaletinde Twin Falls bölgesinde bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra gerçekleşen olayla ilgili detayları Amerikan medyasına açıkladı. Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını belirtti. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiği dile getirildi. Olayın ardından yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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