ABD'de Kongrenin yeni dağılımını belirleyecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, 435 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gidiyor. Sonuçlar, Başkan Donald Trump'ın görevdeki son iki yılında istediği gibi yasa geçirme ve yürütme yetkisini belirleyecek.

İlk oylar Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York ve Virginia eyaletlerinde yerel saatle 06:00'da (TSİ 14:00) kullanılmaya başlandı.

Diğer eyaletlerde oy verme işlemleri, saat farkları nedeniyle farklı saatlerde başlayacak. Seçmenler ayrıca valilikler ve diğer yerel görevler için de oy kullanıyor.

Yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçim gününden önce oy kullananların sayısının 50 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

İLK SANDIKLAR INDIANA VE KENTUCKY'DE KAPANACAK

Erken oy verme işlemi 18 Eylül'de Virginia, Minnesota ve Güney Dakota eyaletlerinde başladı.

Ardından diğer eyaletlerde de erken oy verme merkezleri hizmet verdi. 3 Kasım, seçmenlerin oy kullanması için son gün.

İlk sandıkların Indiana ve Kentucky'de yerel saatle 18:00'de (TSİ 02:00) kapanması bekleniyor. Diğer eyaletler de kendi belirledikleri saatlerde oy verme işlemini sonlandıracak.

Saat farkı nedeniyle son sandıkların Alaska'da yerel saatle 4 Kasım 01.00'de (TSİ 09.00) kapanması bekleniyor.

SENATA VE MECLİS'TE DURUM NASIL?

Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi bulunuyor. İki bağımsız senatör ise birçok konuda Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların bir sandalyesi var. İki sandalye ise boş durumda.

Temsilciler Meclisinin tüm üyeleri iki yılda bir seçiliyor. Altı yıllığına görev yapan senatörlerin ise yaklaşık üçte biri, iki yılda bir yapılan seçimlerle yenileniyor.