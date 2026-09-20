California Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada, ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini adlı yapay zeka hizmetlerinin ücretli aboneleri olan dört kişi, söz konusu şirketleri dava etti.

Davacılar, şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin gelişimini yavaşlatmak için aralarında anlaşma yaptığını ve bu durumun rekabeti sınırlandırarak rekabet yasalarını ihlal ettiğini iddia etti.

Davada, şirketlerin yapay zeka hizmetlerinin gelişimini yavaşlatma konusunda anlaşmasının, ücretli abonelerin hizmetlerden elde ettiği değeri azaltacağı öne sürüldü.

Davacıların avukatı Nick Rowley, "Yapay zeka güvenliği ve kurallarının, dünyanın en güçlü ve kar amacı güden teknoloji şirketleri arasında kendi çıkarlarına hizmet eden anlaşmalarla belirlenmesine izin verirsek yapay zeka hızla insan kontrolünden çıkabilir." dedi.

Rowley, yapay zeka güvenliğine yönelik kararların teknoloji şirketlerinin kendi aralarında anlaşmalarına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKANIN GELİŞMESİ YAVAŞLATILMALI MI?

ABD'de yapay zekanın hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, yapay zekanın tehlikeli boyutlara ulaşmadan önce gelişim hızının yavaşlatılması yönünde çağrılar son dönemde arttı.

Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ve SpaceXAI CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu birçok teknoloji sektörü temsilcisi, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması gerektiğini savunmuştu.

Ancak ABD yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu destekleyen bir yaklaşım benimsiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka konusunda "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" belirterek, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkacağı yönündeki görüşlere karşı çıkmış ve bu alandaki gelişmelerin yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.