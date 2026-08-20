İngiliz basınında yer alan haberlere göre Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu ay sonunda ABD'den İngiltere'ye dönecek. Çiftin başkent Londra dışında Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşaması planlanıyor.

Çiftin çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet'in de eylül ayında İngiltere'de bir okula başlayacağı belirtildi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, çiftin ABD'den İngiltere'ye dönüş planından 16 Ağustos Pazar günü haberdar edildiği aktarıldı. Kral Charles'ın aileyi daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

ABD'YE TAŞINMIŞTI

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi. Prens Harry ve eşinin, geçen ay çocuklarıyla birlikte Kral Charles'ı İngiltere'de ziyaret ettikleri ancak taşınma planının o görüşmede ele alınmadığı kaydedildi.

Çiftin, Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerine dönmeleri ise planlanmıyor. Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklamış, daha sonra ABD'li eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı.

Çıktığı televizyon programlarında ve yazdığı kitabında Kraliyet ailesini "ırkçı" ve "çekilmez" olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisine ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.