ABD'deki Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş yapan dar gövdeli yolcu uçağı, havalanmak üzere olan kargo uçağıyla iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştı.

CBS News'ün haberine göre havalimanı yetkilisi Greg Chin, kazanın yerel saatle 21.15 sularında meydana geldiğini açıkladı. Chin, olay yerinde iki kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğunu ve kazanın havalimanı faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

KARGO UÇAĞININ BURNU, YOLCU UÇAĞININ KANADI HASAR GÖRDÜ

İtfaiye yetkilileri, ABD'li lojistik şirketi UPS'e ait Boeing 767 tipi kargo uçağının burnunun hasar gördüğünü açıkladı. Panama merkezli Copa Hava Yolu şirketine ait Boeing 737 tipi dar gövdeli yolcu uçağının ise kanadı hasar aldı.

ABD genelinde hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle uçuşların dört saatten fazla durdurulmasının ardından operasyonlar normale dönüyor. Hava ulaşımındaki gecikme ve iptaller ise sürüyor.