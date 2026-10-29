Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan federal nükleer komplekste yer alan Savannah River Ulusal Laboratuvarı'ndaki tek bir odada yangın çıktı.

Aiken kenti yakınlarındaki tesiste alevlerin yükselmesi üzerine yetkililer çarşamba günü yerel saatle 17.39'da tesis alanı acil durumu ilan etti.

Resmi X hesabından bilgilendirmede bulunan tesis yönetimi, alevlerin kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve acil durum sürecinin çarşamba gecesi sona erdiğini duyurdu.

NÜKLEER SIZINTI ENDİŞESİ

Yetkililer yerel yayın kuruluşu WRDW'ye yaptıkları açıklamada, hadise sırasında "filtrelenmemiş, zemin seviyesinde bir radyolojik salım" meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, etkilenen tesisin dışında herhangi bir kirlenme tespit edilmediği ve tesis sınırlarının ötesine uzanan bir etkinin bulunmadığı kaydedildi.

Tesis yönetimi tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Savannah River Ulusal Laboratuvarı'nda bir yangın bildirilmiş ancak daha sonra söndürülmüştür. Etkilenen tesisin dışında herhangi bir kirlilik bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Yangının çıkış sebebi, açığa çıkan maddenin türü ile miktarı ve olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı konuları henüz açıklığa kavuşturulmadı.

BÖLGE ULAŞIMA KAPATILDI

Olayın ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD hükümetine ait noktada gerçekleşen "nükleer olay" gerekçesiyle uçuş kısıtlaması uygulamaya koydu.

Yönetim tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bir önlem olarak, tesis girişlerindeki barikatlar gelen trafiğe kapatılmıştır. SRS çevresindeki demiryolu, nehir ve hava trafiği de kısıtlanmaktadır. SRS yetkilileri müdahale çalışmalarını yönetmekte olup ilgili eyalet ve yerel devlet kurumlarını bilgilendirmiştir." denildi.

Açıklamada yerel halka yönelik olarak, "Bölge sakinleri, eyalet yetkililerinin vatandaşların alması gerekebilecek her türlü eylemi duyuracağı yerel radyo ve TV istasyonlarını takip etmelidir. Sakinler güncel talimatlar için bu istasyonları dinlemeye devam etmelidir." uyarısı yapıldı.

ÇALIŞANLAR TESİSTEKİ SIĞINAKLARA KAÇTI

Olay esnasında tesisin laboratuvar kısmı olan A Bölgesi'ndeki çalışanların tedbir amaçlı olarak barikatların ardında sığınak pozisyonu aldıkları bildirildi.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasıyla personelin alandan ayrılmasına müsaade edilirken, dışarıdan tesise girişe izin verilmediği aktarıldı.

Güney Carolina ve Georgia sınırında yaklaşık 310 milkarelik bir sahayı kaplayan ve 1950'lerde kurulan tesis, Soğuk Savaş dönemi boyunca atom silahları için plütonyum ve trityum üretirken; günümüzdeki faaliyetlerini nükleer malzeme yönetimi, çevresel iyileştirme ve bilimsel araştırmalar üzerinde yoğunlaştırıyor.