Bitcoin, ABD Senatosu'nda kripto para piyasasına ilişkin düzenlemeleri içeren CLARITY Act'in oylamadan geçememesinin ardından sert satışlarla karşılaştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, yüzde 4'e yakın düşüşle 75 bin 748 dolara kadar geriledi.

ABD'DE KRİPTO DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLDİ

Kripto para birimleri ve dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve öngören CLARITY Act, ABD Senatosu'nda 49'a karşı 50 oyla reddedildi. Tasarı, Mayıs ayında Senato Bankacılık Komitesi'nden geçmişti ancak yasalaşması için gerekli desteği alamadı.

Tasarıya yönelik anlaşmazlıkların, stablecoin'lerde getiri ödemeleri ve dijital varlıkların denetiminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki paylaşımı gibi konularda yoğunlaştığı bildirildi.

Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, Demokratların desteğini kazanmak için çabaladığını ancak oylamanın ardından uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

Kripto sektöründen yapılan ilk değerlendirmelerde, oylamanın dijital varlık piyasalarının uzun vadeli düzenlenme sürecini tamamen değiştirmediği görüşü paylaşıldı.

FED BEKLENTİLERİ BASKIYI ARTIRDI

Bitcoin'deki düşüşte yalnızca Senato oylaması değil, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artış da etkili oldu. CME FedWatch verilerine göre, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 94'e yükseldi. Bu oran bir hafta önce yüzde 59 seviyesindeydi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,006'ya çıkarak Nisan 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme, riskli varlıklara yönelik talebi zayıflattı.

Petrol piyasasında da yükseliş yaşandı. Brent petrol yüzde 2,7 artışla 108,51 dolara, WTI petrol ise yüzde 4,1 yükselişle 105,52 dolara çıktı.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Bitcoin'deki düşüş, kripto piyasasının geneline yayıldı. Ethereum yüzde 5,7 değer kaybederek 2 bin 401 dolara geriledi. XRP'de kayıp yüzde 10,9'a ulaşırken, Solana yüzde 6,1, Cardano yüzde 7,2, Dogecoin yüzde 5,2 ve TRUMP yüzde 7,4 düştü.

BNB'deki düşüş yüzde 1,5 ile sınırlı kaldı.

Piyasalarda gözler şimdi Fed'in faiz kararına ve ABD'de kripto varlıklara ilişkin düzenleme sürecinin nasıl şekilleneceğine çevrildi.