ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı kripto para borsası BitBank'a yaptırım uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında İran'ın kripto para altyapısını hedef aldı.

Açıklamada, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle BitBank ve borsayla bağlantılı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine alındı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNA YARDIMCI OLDUĞU İDDİASI

BitBank'ın, halihazırda yaptırımlara tabi olan İranlı finansör Babek Zencani tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Bakanlık, BitBank'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transfer etmek ve kara para aklamak amacıyla kurulduğunu öne sürdü.

Açıklamada, BitBank'ın geliştiricisi Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi ile Zencani ile bağlantılı üç kişiye de yaptırım getirildiği bildirildi.

HÜRMÜZ GÜVENLİ DENİZ HİZMETLERİ KURUMU İLE BAĞLANTISI

ABD Hazine Bakanlığı, OFAC yaptırım listesinde yer alan Hürmüz Güvenli Deniz Hizmetleri Kurumu'nun haziran ayından bu yana BitBank üzerinden İran'a ödemeler yaptığını iddia etti.

BAKAN BESSANT: "İRAN'I DESTEKLEYENLER YAPTIRIMLA KARŞILAŞACAK"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessant, yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın kripto para birimleri yoluyla finanse edilmesine yönelik çabaların OFAC'ın kontrolü dışında kalmadığını belirtti.

Bessant, "İran'ı desteklerseniz, Hazine Bakanlığı size yaptırım uygulayacak." ifadelerini kullandı.