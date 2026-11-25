ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırıları ve İran'ın bölgedeki ABD hükümeti yetkilileri ile tesislerini hedef alma girişimleri nedeniyle Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yayımlanan uyarıda, bölgedeki ABD vatandaşlarının daha yüksek düzeyde dikkatli olmaları ve güvenlik gelişmelerini yakından takip etmeleri istendi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenlediği, Husilerin de Suudi Arabistan'a saldırılarda bulunduğu belirtildi. Sivil havalimanları ve diğer kritik altyapılara yönelik saldırıların can kayıplarına ve ciddi seyahat aksamalarına yol açtığı kaydedildi.

UÇUŞ İPTALLERİNE KARŞI HAZIRLIK ÇAĞRISI

Bölgedeki çatışmaların hızla tırmanma potansiyeli taşıdığına dikkat çekilen uyarıda, vatandaşlardan olası güvenlik uyarıları, uçuş iptalleri, hava sahasının kapatılması ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Suudi Arabistan'a giriş ve ülkeden çıkış için hava yoluna alternatif olarak özel araç, tren ve otobüs ulaşımının kullanılabileceği belirtildi. Bahreyn'e ulaşımı sağlayan Kral Fahd Köprüsü dahil tüm kara sınır geçişlerinin açık olduğu, Riyad, Cidde ve Zahran çevresindeki kara yollarının da kullanılabildiği bildirildi.

Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki uluslararası havalimanlarının faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek yolculardan uçuş durumlarını havalimanlarıyla doğrudan teyit etmeleri istendi.

RİYAD'DAKİ KULEYE SALDIRIDA 11 KİŞİ YARALANMIŞTI

Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde bulunan kulelerden birine düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, kulenin insansız hava aracıyla hedef alındığını belirterek saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini açıklamıştı.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından kriz derinleşmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönem yaşanan ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi. Hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.