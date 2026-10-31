ABD yönetimi, Rusya'nın hava saldırılarının yoğunlaştığı Ukrayna'ya 500 adet Patriot PAC-3 hava savunma füzesi satışına onay verdi.

Yaklaşık 2,1 milyar dolarlık satış kapsamında mevcut ABD stokları yerine yeni üretilecek füzelerin gönderilmesi planlanıyor. Bu nedenle teslimatların kısa sürede başlaması beklenmiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın Ukrayna'nın güvenliğini güçlendireceğini ve ABD'nin dış politika ile ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini açıkladı.

ABD KENDİ BÜTÇESİNDEN KAYNAK AYIRMAYACAK

Bakanlığa göre Kiev, füzelerin bedelini Kanada, Almanya ve Norveç'in JUMPSTART programı kapsamındaki katkıları ile Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla finanse edilen ulusal kaynaklardan karşılayacak.

ABD, satış için kendi bütçesinden kaynak ayırmayacak. Ana yüklenici ise ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin olacak.

ZELENSKİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kararı memnuniyetle karşıladığını ancak füzelerin teslimatının "birkaç yıl" sürebileceğini söyledi.

Patriot füzelerine "hemen şimdi" ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenski, Rusya'nın kış öncesinde ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığını ifade etti.

Zelenski'ye göre Rusya, son iki haftada Ukrayna'nın elektrik şebekesinin kritik noktalarına 30'dan fazla saldırı düzenledi.

Zelenski, hafta içinde yaptığı açıklamada da kritik seviyede azalan füze stokları için ABD'nin onayını yaklaşık bir aydır beklediklerini söylemişti.

YILDA YAKLAŞIK 600 FÜZE ÜRETİLİYOR

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre yılda yaklaşık 600 Patriot füzesi üretiliyor.

Küresel Patriot mühimmatı arzındaki sıkıntının, ABD'nin İran'la savaşında bu füzeleri kullanması nedeniyle daha da arttığı belirtiliyor.

Patriot sistemleri, özellikle Rusya'nın balistik füze saldırılarına karşı Ukrayna'nın hava savunmasının en önemli unsurları arasında yer alıyor.