Ankara'da gerçekleşen zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Patriot PAC-3 hava savunma füzelerinin Ukrayna'da ortak üretimi ve lisans hakları konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Zelenski, Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını ve ABD'nin Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdığını belirtmişti. Zelenski, "Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok ancak ek PAC-3 sevkiyatları olacak." demişti.

"ÇOK SIKI KONTROLE TABİ"

Ancak ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox Business kanalında yaptığı açıklamada, teknoloji transferi içeren uzun vadeli lisans ve üretim anlaşmalarının bu kışa kadar gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Whitaker, Trump'ın Ankara'da Zelenskiy ile yaptığı temasların ortak üretim fırsatları açısından olumlu geçtiğini teyit etmekle birlikte, Patriot PAC-3 gibi kritik teknolojilerin ihracatının çok sıkı kontrole tabi olduğunu hatırlattı.

"KIŞA KADAR BEKLEYİN"

ABD'li yetkili, Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarını karşılamak adına fabrikalar ve uzun vadeli ortak üretim anlaşmalarının bu kışa kadar gerçekleşmeyeceğine işaret ederek, şu anki önceliğin müttefiklerin elindeki mevcut füzelerin hızlıca transfer edilmesi olduğunu ifade etti. "Kışa kadar bekleyin" uyarısı, Ukrayna ordusunun Rusya’daki petrol rafinerilerini hedef alması ve Rusya'nın Kiev bölgesindeki mühimmat depolarına yönelik ağır saldırıları sürerken geldi.

Kiev yönetimi, yaklaşan kış ayları öncesinde hava savunma ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Zelenskiy’nin Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurma gayesiyle başlattığı "Freya" projesi kapsamında Paris’te zirve düzenlenmesi planlanırken, ABD tarafı teknoloji güvenliğini ön planda tutuyor. Washington yönetimi, NATO nezdindeki temaslarda Ukrayna’nın acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Batı endüstriyel tabanını destekleyecek alternatif ortak üretim modelleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

"GÜN GELİR BU SİLAH SİZE DÖNEBİLİR"

ABD Başkanı Trump ise Camp David’de yaptığı açıklamada, "Kritik teknolojileri devretmek zor bir karar; gün gelir bu silahlar size karşı da dönebilir" diyerek Washington’ın bu konudaki çekincelerini doğrudan dile getirmişti. Bu ifadeler, Ankara'da verilen umutların, ABD'nin teknoloji güvenlik endişeleri nedeniyle gecikeceğini gösteriyor.