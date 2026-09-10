ABD ve İsrail ortaklı savunma sanayi firması Covenant, Almanya'nın Saksonya eyaletinde uzun menzilli seyir füzeleri üretmek üzere büyük ölçekli bir tesis kuracağını açıkladı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Abigail Denburg, Leipzig yakınlarında kurulacak tesiste ilk yıl yaklaşık bin uzun menzilli "Anthem" füzesi üretmeyi planladıklarını, uzun vadedeki yıllık üretim hedeflerinin ise 5 bin adede ulaşmak olduğunu belirtti.

ÜRETİM 2027'DE BAŞLAYACAK

İlk füzeyi satın alacak ülkenin adını telaffuz etmekten kaçınan Denburg, Almanya'daki tesisten yapılacak teslimatlar için halihazırda bir üretim sözleşmesinin imzalandığını belirterek "Avrupalı müşterimiz bu anlaşmayı ne zaman duyuracağına kendisi karar verecektir." ifadesini kullandı.

Üretimin 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması ve öncelikli olarak Avrupa'daki müşterilere tedarik sağlanması hedefleniyor. Firmanın, ABD ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dallas şehrinde (Texas) de bir fabrikası bulunuyor.

Hedefleri hassas vuruşla imha etmek üzere tasarlanan "Anthem" füzesi, 200 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Füzenin menzilinin 1500 kilometrenin üzerinde olduğu belirtilirken, şirket bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre şirket, piyasadaki benzerlerinin aksine füzeyi oldukça düşük bir maliyetle sunmayı planlıyor. Mevcut muadil sistemlerin adet fiyatı milyon dolarları bulurken, Anthem'ın altı haneli rakamlara, yani 1 milyon doların altında bir maliyetle üretileceği savunuluyor. Ağustos 2025'teki ilk uçuşundan bu yana sistemin, ABD ordusuyla yapılan denemeler dahil 200'den fazla testi başarıyla tamamladığı bildirildi.

ALMAN ORDUYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Covenant'ın Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) ve tedarik dairesi ile doğrudan görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

2024'te kurulan ve merkezi Washington'da bulunan Covenant, üç fonlama turunda yatırımcılardan 250 milyon dolardan fazla sermaye topladı. Yatırımcılar arasında, liberal demokrasilere yönelik eleştirileri ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen sağ muhafazakar milyarder Peter Thiel'ın kurucusu olduğu Founders Fund da yer alıyor.

Öte yandan, 2025'e kadar Almanya Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olan ve 2022'den itibaren Ukrayna ordusuna yönelik AB eğitim misyonunu yöneten emekli Korgeneral Andreas Marlow'un da şirkete Almanya'da danışmanlık yaptığı açıklandı.

Bu arada, Almanya ve Avrupalı NATO müttefikleri, Rusya'dan gelen tehditlere karşı kendi gelişmiş silah sistemlerini tedarik etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Alman hükümeti, ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması konusunda Washington ile anlaşmaya varmıştı. Eylül başında ise Alman Deniz Kuvvetleri, İsrail yapımı "Lora" balistik füze sisteminin o döneme kadar gizli tutulan testlerini başarıyla tamamlamıştı.