American Airlines, Meksika'ya yönelik uçuş ağında önemli bir değişikliğe giderek Phoenix ile Tijuana arasındaki seferleri tamamen sonlandırdı. Şirket, bu kararın arkasında beklenen yolcu talebine ulaşılamaması ve düşük finansal performansın yattığını açıkladı. Son uçuş, 2 Ağustos 2026'da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 467 kilometre uzunluğundaki bu güzergah, American Airlines'ın ABD ile Meksika arasında gerçekleştirdiği en kısa uçuş hattı konumundaydı. İki şehir arasındaki yolculuk yaklaşık bir saat sürüyordu. Hat, 2024 yılının başında hizmete açıldığında iki şehir arasındaki ticari ilişkileri ve aile ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla planlanmıştı. Ancak beklentilerin altında kalan yolcu talebi, şirketin seferleri durdurma kararını almasına neden oldu.

MONTERREY HATTI DA KAPATILACAK

American Airlines'ın uçuş ağındaki değişiklikler Tijuana ile sınırlı kalmayacak. Şirket, Phoenix ile Meksika'nın Monterrey kentindeki General Mariano Escobedo Uluslararası Havalimanı arasında gerçekleştirdiği seferleri de Aralık 2026'ya kadar sonlandırmayı planlıyor. Bu kararın da yolcu talebinin beklentileri karşılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda Phoenix merkezli uçuş ağını düzenli olarak değerlendirdiğini duyurmuştu. American Airlines, büyüme fırsatlarına odaklanırken verimliliği düşük güzergahlarda değişikliğe gittiğini bildirmişti. Ağustos 2026 itibarıyla Meksika'da 30 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren şirket, ülkede en fazla şehre sefer düzenleyen ABD merkezli havayolu şirketi konumunda bulunuyor.

Bazı hatları kapatmasına rağmen Meksika pazarındaki faaliyetlerini sürdüren American Airlines, Phoenix'ten Cancun, Los Cabos ve Mexico City'nin de aralarında bulunduğu dokuz Meksika şehrine uçuş düzenlemeye devam ediyor. Pasifik kıyısındaki Zihuatanejo da şirketin sezonluk sefer gerçekleştirdiği noktalar arasında yer alıyor.

Öte yandan Tijuana, Meksika'nın iç hat uçuşlarında önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Meksikalı havayolu şirketi Aeromexico, ülkenin farklı şehirlerinden Tijuana'ya günlük yedi ila dokuz sefer gerçekleştiriyor. ABD'den seyahat eden yolcular da bağlantılı uçuşlarla kente ulaşabiliyor.