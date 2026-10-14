ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, geçen hafta Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan haberin ardından görevinden istifa etti. Habere göre Guilfoyle, geçen yıl Senato'daki onay oturumuna hazırlanırken, Beyaz Saray'a erişim sağlamaya çalışan Cumhuriyetçi bağışçı Eric Deters'tan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesi için para göndermesini istedi. İddiaya göre bu ödeme için American Express üzerinden para transferi talep edildi.

Guilfoyle'un avukatları, gazetenin elde ettiği mesajların gerçekliğine itiraz ederek, aday gösterilmesinden önceki konuşmalar karşılığında kendisine borçlu olunan bir ücret bulunduğunu savundu. Avukatlar, bağışçının bu açıklamayı reddettiğini de belirtti. Skandala ilişkin haberler bununla da sınırlı kalmadı; gazetenin hafta sonu yayımladığı başka bir haberde, Guilfoyle'un Amerikalı bir iş insanından, ABD Başkanı'nın oğullarından Eric Trump için düzenlenen bir akşam yemeğine katılmasına yardımcı olmasını istediği öne sürüldü. Bu yardım karşılığında iş insanına "Dünyayı sana sunacağım" anlamına gelen bir ifade kullandığı iddia edilen Guilfoyle'un avukatı, bu haberin içeriğine de daha önce itiraz etmişti.

TRUMP: OKUDUKLARIMIZI BEĞENMEDİK

İstifa kararı, Beyaz Saray'ın Guilfoyle'dan görevi bırakmasını istediğinin açıklanmasından yalnızca saatler sonra geldi. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Guilfoyle'un görevden alınmasını değerlendirdiğini söylemişti. Salı günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Guilfoyle'un oğlu Donald Trump Jr. ile geçmişte nişanlı olduğunu hatırlatarak, "O, sanırım uzun zaman önce oğlumla çıkıyordu. Yunanistan'a gitti ve iyi iş çıkarıyordu ama okuduklarımızı beğenmedik" dedi. Guilfoyle ile şahsen konuşup konuşmadığı sorulan Trump, "Onunla konuşmadım. Okuduklarımı beğenmedim" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun geçen hafta Atina'yı ziyareti sırasında Büyükelçi Kimberly Guilfoyle tarafından oldukça samimi bir şekilde karşılanması da dikkat çekmişti. Guilfoyle'un Rubio'ya sarılarak ve yakın tavırlar sergileyerek karşıladığı anlar, sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşmişti. Bu görüntüler, "Bir büyükelçi üst düzey bir karşılamada nasıl böyle samimi tavırlarda bulunabilir?" yorumlarına neden olmuştu.

GUILFOYLE: İDDİALAR ASILSIZ

Guilfoyle, salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görev süresinin sona erdiğini doğrularken, hakkındaki suçlamaları reddetti. "Büyükelçilik görevim sona eriyor olabilir ancak Başkan Trump'a, Amerika Önce hareketine ve sevdiğim ülkeme bağlılığım asla sona ermeyecek" diyen Guilfoyle, iddialara karşı hukuki ve kişisel mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Açıklamasında, "Bu iddialar asılsız ve adımı, itibarımı ve dürüstlüğümü kararlılıkla savunacağım. Meslek hayatımı adalet için mücadele etmeye, doğru olanı savunmaya ve Amerika'yı istisnai kılan değerleri korumaya adadım. Yanlış suçlamaların, kamu hizmetinde geçirdiğim onlarca yılı tanımlamasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.