ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran'daki savaşa ilişkin harcamaları 47 milyar doları aştı. Böylece Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temmuz ayında açıkladığı 37,5 milyar dolarlık maliyet tahmini yüzde 25'ten fazla aşılmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattığı savaşta, kullanılan mühimmatın yerine konulması ve kaybedilen askeri teçhizatın yenilenmesi milyarlarca dolarlık harcama oluşturdu.

Toplam harcamanın 29 milyar dolardan fazlasını kullanılan mühimmatın yerine konulması oluşturdu.

Savaşta kaybedilen uçak ve insansız hava araçları dahil askeri teçhizatın yenilenmesi için yapılan harcamalar ise 6 milyar doları geçti.

Reuters'a göre Pentagon'un önceki 37,5 milyar dolarlık maliyet tahmininde, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarında hasar gören ABD üslerinin onarımı için gereken yüksek maliyet açıkça hesaba katılmamıştı.