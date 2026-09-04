ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın güneyinde bir düğünü hedef aldığı ileri sürdüğü ABD saldırısının soruşturulduğunu duyurdu.

Vance, perşembe günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, "Saldırıyı soruşturuyoruz, çünkü açıkça önemsiyoruz. Gerçeği bilmek istiyoruz. Eğer hatalarımız varsa, ordumuz bunlardan ders çıkarır ve kendini geliştirir, İran’la aramızdaki en büyüK fark budur" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırıyı "ABD'nin, yenilgisini gizlemek için yaptığı çaresiz bir girişim" şeklinde nitelendirdi.

DÜĞÜN EVİNDE ABD FÜZESİ

İran medyasının haberlerine göre, salı günü gece Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde bir düğünün hedef alındığı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı.

ABD’ye ait bir füzenin, düğün için bir araya gelen çok sayıda kişinin bulunduğu evi hedef aldığı bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Tim Hawkins de saldırı hakkında incelemenin sürdüğünü vurguladı.

Bu saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlatığı savaşının ilk günü olan 28 Şubat’ta Minab’daki bir kız ilkokuluna yönelik saldırının ardından sivil kayıplara ilişkin incelemeleri yeniden gündeme getirdi.

İranlı yetkililere göre, o saldırıda çoğu çocuk 168 kişi ölmüş, son incelemeler saldırının ABD yapımı bir Tomahawk füzesiyle gerçekleştirildiğini ortaya koymuştu.