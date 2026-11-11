ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısını, Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimine zaman tanımak amacıyla iki hafta ertelediği iddia edildi.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Katar, Washington ile Tahran arasında anlaşmaya varılması için diplomatik girişimlerini sürdürmek üzere en az iki haftalık süre elde etti.

ANLAŞMAZLIK ADIMLARIN SIRALAMASINDA

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Paris'teki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yapılan görüşmelerde ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi.

Haberde, Al Sani'nin iki taraf arasında önemli görüş ayrılıklarının sürdüğünü ve olası anlaşmanın önündeki bazı temel meselelerin henüz çözülemediğini vurguladığı belirtildi. Muhtemel anlaşmanın uygulanma takviminin de başlıca anlaşmazlık konularından biri olduğu aktarıldı.

ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer programı ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi konularda atılacak adımların sıralaması üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Al Sani'nin, Washington ile Tahran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi için karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğine dikkat çektiği de ifade edildi.

TRUMP ASKERİ SALDIRI İHTİMALİNİ DIŞLAMAMIŞTI

Katar, ABD ile İran arasındaki krizin çözümü için diplomatik temaslarını sürdürürken askeri gerilimin yeniden tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Al Sani, bu kapsamda Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmüştü.

Trump, Al Sani ile görüşmesinin ardından krizin diplomatik yollarla çözülmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, ancak yeni bir askeri saldırı ihtimaline de kapıyı açık bırakmıştı.