Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin uzaya silah konuşlandırmasına tepki gösterdi. Guo, Pekin'in uzayın silahlandırılmasına karşı olduğunu ve uzayın bir savaş alanına dönüştürülmesini reddettiğini belirtti.

Guo, "ABD'yi uzayda askeri yığınak yapmaması konusunda uyarıyoruz" ifadesini kullandı.

Çin basınında yer alan haberlerde, ABD'nin uzaya silah konuşlandırma kararının, uzayda hegemonya arayışını ve küresel bir uzay silahlanma yarışını körükleyebileceği belirtildi.

Guo, "ABD'yi uzaydaki askeri yığınağını genişletmeyi durdurmaya ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı korumaya çağırıyoruz" dedi.

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, dün yaptığı açıklamada ülkesinin uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez doğrulamıştı.

Meink, ABD'nin "gelişen tehditlere" karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, yörüngeye yerleştirilen silahın ABD güçlerini düşman saldırılarından korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Meink, silahın yetenekleri ya da ne zaman yörüngeye konuşlandırıldığına dair ayrıntı vermedi.