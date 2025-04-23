Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid'in 4.kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, proje okullarındaki öğretmen atamalarını protesto eden Türkiye'nin en başarılı liseli öğrencilerini hedef aldı.

'OSMANLI TORUNU ÖLDÜ MÜ ZANNEDİYORSUNUZ?'

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV'de Kayıtdışı Tarih programına konuk olan Kayıhan Osmanoğlu, 'Osmanlı torunu öldü mü zannediyorsunuz? Hayırdır siz kimsiniz?' diye konuştu.

'ONLARIN GÜCÜ YETMEZ'

"Bir iki gün önce liseli gençler, cahil gençler devletimize karşı ayaklanmışlar" diyen Osmanoğlu, "Tabi onların gücü yetmez. Devletimizin yanında olmaya devam Elhamdülillah. Biz yaşadığımız sürece bu tür kör zihniyetin karşısında olacağız. Osmanlı torunu öldü mü zannediyorsunuz? Bir genç sıralamış... 1- Belediye başkanı serbest bırakılsın, 2- bir şey... Hayırdır siz kimsiniz?" ifadelerini kullandı.