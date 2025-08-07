Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 'sahte' olduğu belirlenen diploması iptal edilen 'Osmanlı torunu' Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

'Osmanlı torunu', sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddialara ilişkin neden sessiz kaldığını da açıkladı.

"Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur" diyen Osmanoğlu, "Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum.

Ben bu aziz milletin evladıyım. Milletim beni tanır; özümü, yolumu, duruşumu bilir.

Bugün linç etmeye çalışanlar var. Bağırıyorlar, saldırıyorlar... Çünkü ben sustukça yalanlar konuşuyor. Ama unutulmasın ki; sabır da bir imtihandır.

Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak. Ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır.

Konuya ilişkin tüm açıklamalar, gerekli ifadeler verildikten sonra basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır. Edep yahu…"

OLAY

Ankara'da yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında, II. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı belirtilen lisans diplomasının sahte olduğu tespit edilmişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan denetimlerde, Osmanoğlu'nun diploma almak için sahte belgeler düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, Osmanoğlu'nun kendi adına kayıtlı telefon numarasıyla sistem üzerinden defalarca mezuniyet sorgusu yaptığı tespit edilmişti.

Osmanoğlu'nun kaydı iptal edilmişti.