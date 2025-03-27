Kariyerine Çaykur Rizespor'da devam eden milli futbolcu Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da oynadığı dönemde kendisine gelen transfer teklifi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ömür, Manchester City'nin teklifini değerlendiremediği için büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.

'GERİYE DÖNSEM BENİ BIRAKSINLAR DİYE YALVARIRDIM'

TRT Spor'a konuşan Abdülkadir Ömür, yıllar önce İngiltere'den gelen transfer teklifine dair şunları söyledi:

"Başkan Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyuttaydı ve kolaylık istedim. Geriye dönsem, beni bıraksınlar diye ağlar, yalvarırdım. Trabzonspor'da büyük başarılar elde ettim ama kariyerim sakatlıklar nedeniyle istediğim gibi gitmedi."

AĞAOĞLU'NUN KARARI VE YILLAR SONRAKİ YANKISI

Dönemin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıllar önce Abdülkadir Ömür’ün transferiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bana bu teklifi getirdiklerinde 'Ben size 25 milyon Euro nakit vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir Ömür getirin' dedim. Varsa getirin. Birbirlerine bakıyorlardı. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım"

Trabzonspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar bordo-mavili formayı giyen Abdülkadir Ömür, kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri olan bu transfer süreciyle ilgili duygularını açık yüreklilikle paylaştı.

'CHAMPİONSHİP FİZİKSEL OLARAK ÇOK ÜSTÜN BİR LİG'

Abdülkadir Ömür, İngiltere'deki futbol ortamıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsatı kaçırdıktan sonra işler benim için zorlaştı. Championship beklediğimin çok üstünde fiziksel bir lig. Kısa boylu veya fiziksel olarak güçsüzseniz, ezilebiliyorsunuz. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig."