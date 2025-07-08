Geçtiğimiz sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür'e Akdeniz yolu göründü.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Hull City'de olan Abdülkadir Ömür'ü 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Görüşmelerin gerçekleştiği ve Abdülkadir Ömür'ün resmi imzayı attığı belirtiliyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Ömür transferinde istekli olduğu ve anlaşmanın bir an önce tamamlanmasını istediği aktarıldı.
Türkiye'de kalmak isteyen ve Süper Lig'den kulüp arayan Abdülkadir Ömür'e Antalyaspor'un talip olduğu, Akdeniz ekibinin ayrıca Trabzonspor'dan ayrılan Hüseyin Türkmen'le de görüşmelerde olumlu ilerlediği aktarıldı.
Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıktı. Gol sevinci yaşayamayan oyuncu Hull City'de 1 kez asist yaptı.