İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın da katıldığı iddia edildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Abdülkerim Bardakcı'nın arama çalışmaları sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı video da dikkat çekti.

Görüntülerde iki aslanın bulunduğu bir ortamda Bardakcı'nın aslanlardan birini sevdiği ve okşadığı görüldü.

ASLANIN KONUMU TERMAL KAMERAYLA TESPİT EDİLDİ

Sarıyer'de görülden aslanın konumunun termal kameralarla tespit edildi; Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, veteriner hekimler eşliğinde hayvanın yakalanması için çalışma başlattı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından uyarıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca, aslanın bulunduğu değerlendirilen bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu da "Vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz, hem zarar görmemeleri hem de çalışmalara mani olmamaları için" ifadelerini kullandı.