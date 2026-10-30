Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte yeşil zeminde yaşanan gerginlikte doğrudan kırmızı kart gören milli savunmacı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'ın cezaları netleşti. İlk etapta 44. madde olan "saldırı" gerekçesiyle sevk edilen ve uzun süreli men tehlikesiyle karşı karşıya kalan her iki oyuncunun dosyası, disiplin kurulunca Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesindeki "kavga" eylemi üzerinden karara bağlandı.

Kurul, takdiri indirim maddesi olan 12. maddeyi de devreye sokarak Abdülkerim Bardakcı'ya 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezası uyguladı. Fenerbahçeli Archibald Norman Brown'a ise kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verildi.

KULÜP GÖREVLİLERİNE DE YAPTIRIM

Saha kenarında yaşanan gerilimde görevlilere kesilen faturalar da raporda yer aldı. Galatasaray antrenörü Serhat Doğan, akredite olmadığı alanlarda bulunması sebebiyle 50 bin TL para cezasına çarptırılırken; rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Fenerbahçe kulüp görevlisi Ahmet Aytar'a da akreditasyon talimatına aykırılık gerekçesiyle 50 bin TL para cezası kesildi.

GALATASARAY'A PARA CEZASI

PFDK, ev sahibi Galatasaray Kulübü'ne toplamda 2 milyon 120 bin TL'yi bulan ağır bir para cezası faturası kesti. Sarı-kırmızılı tribünlerde sezon içinde evinde 2. kez gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kulübe 500 bin TL para cezası kesilirken, 23 farklı tribün bloğundaki seyircilerin elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi. Karşılaşmada yaşanan saha olayları gerekçesiyle sarı-kırmızılılara 560 bin TL ceza uygulayan kurul, maç öncesi seremoniye çıkarılan refakatçi çocuk sayısının hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasını da talimatlara aykırı bularak 500 bin TL ek ceza verdi. Disiplin raporundaki en dikkat çekici maddeler ise basın ve görsel ihlaller oldu; kırmızı kart görerek ihraç edilen futbolcunun karma alanda (mixed zone) basına açıklama yapması ve stat skorbordunda Fenerbahçe'nin TFF nezdinde tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle Galatasaray Kulübü, talimatlara aykırılıktan iki ayrı ihlal için 280'er bin TL para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE'YE DE CEZA YAĞDI

Derbiden mağlubiyetle ayrılan konuk ekip Fenerbahçe de ağır disiplin yaptırımlarından payını aldı. Deplasmanda sezon içinde 3. kez çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 350 bin TL para cezası uygulanırken, misafir tribünündeki 3 bloğa elektronik bilet blokesi getirildi.

Yaşanan saha olayları nedeniyle 560 bin TL para cezasına çarptırılan sarı-lacivertliler; müsabakada 5 sarı ve 1 kırmızı kart görülmesi sebebiyle "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket"ten 87 bin 500 TL, ihraç edilen futbolcusunun karma alanda röportaj vermesinden ötürü de 280 bin TL ek cezaya mahkum edildi. Böylece Fenerbahçe'nin derbi bilançosundaki toplam para cezası faturası 1 milyon 277 bin 500 TL olarak kayıtlara geçti.