Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Abdülkerim Bardakcı'dan maç günü paylaşımı geldi.
Milli stoper, Instagram hesabındaki gönderisinde Galatasaray tribünlerinin Fenerbahçe'ye yönelik söylediği "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?" tezahüratına yer verdi.
Bardakcı'nın derbi öncesinde rakibine göndermede bulunduğu paylaşım, sosyal medyada ilgi gördü ve sarı-kırmızılı taraftarlardan etkileşim aldı.