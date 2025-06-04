Sarı-kırmızılı takıma 2022'de transfer olduktan sonra üç sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun en önemli parçalarından olan Abdülkerim Bardakcı, Trendyol Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı taktıklarını aktaran Abdülkerim, "Bizim için çok önemli bir yıldı. Çünkü beşinci yıldızı takacaktık. Çok şükür çabaladık, çalıştık ve şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktık. Şampiyonluğu Yenikapı'da kutladık. Bence çok güzel bir kutlama oldu. Çok yağmur yağdı, inanılmaz bir ilgi vardı. Çok güzel bir ortamdı. Unutamayacağımız bir kutlama gerçekleştirdik." diye konuştu.

YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı futbolcu, 1996-2000 arasında Galatasaray'a ait 4 sezon üst üste şampiyonluk rekorunu geçmeyi istediklerini dile getirdi.

Üst üste elde edilen şampiyonlukların takımda doymuşluk hissi oluşturmadığını aktaran 30 yaşındaki stoper, "Önümüzdeki sezon için üst üste 4. şampiyonluğu kovalayacağız. Üzerimizde bunun açlığı olacak. Bizde hiçbir zaman doyum olmuyor. Hem Avrupa'da başarı hem de tekrar ligde dört sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son üç sezonda birçok rekor kırdıklarını vurgulayan Abdülkerim, "Bu üç sezonda birçok rekor kırdık. Şimdiki yeni hedef rekorumuz var. Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz." dedi.

Tecrübeli futbolcu, gelecek sezon doğrudan mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili, "Bizim için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. Çünkü bizim yerimiz Şampiyonlar Ligi. İnşallah seneye bir başarı elde edip taraftarımızı gururlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.

'DOĞRU TAKIMI SEÇMİŞİM'

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a transfer olarak kariyeri için doğru kararı verdiğini söyledi.

Konyaspor'da oynarken İstanbul'un üç büyük kulübünün de istediği milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olarak doğru karar verdiğini belirterek, "Her yerde, 'İyi ki Galatasaray olmuş, Galatasaray'a gelmişim.' diyorum. Bu 3 sezon benim için çok hızlı geçti. Üç yıldır şampiyon oluyoruz ve başarılıyız. Çok keyif alıyorum. Benim için çok güzel yıllar. Geldiğimde Galatarasay sezonu 13. bitirmişti. Ancak burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Bazen böyle kötü geçen sezonlar olabilir. Hemen ayağa kalktık ve 3 sene üst üste şampiyon olduk ki bunun da devamı inşallah gelecek." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibe 28 yaşında geldiğini hatırlatan Abdülkerim Bardakcı, "Bazen geç kaldığımı düşünüyorum ve bunu yakın çevremle de sürekli konuşuyorum. Buraya 22-23 yaşımda gelseydim her şey çok farklı olabilirdi. Ancak nasibin önüne geçemiyorsun. Bu yaşta buraya gelmem lazımmış, bunları yaşayacakmışım ve yaşıyorum. Şu an keyfini çıkartıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'KONYA'YA KIRGINLIĞIM VAR'

Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un taraftarlarının kendisine yönelik tepkilerine kırıldığını dile getirdi.

Galatasaray formasıyla eski takımı Konyaspor ile deplasmanda yaptıkları maçta tepki gören Abdülkerim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçını Konya'da yapacağını hatırlattı.

Konya'daki tepkilere kırıldığını vurgulayan Abdülkerim, "Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir gole sevindiğim için aileme küfür edilmesi hiç hoş olmadı. Birkaç kişinin başlattığı şeye diğer insanlar da katıldı. Ben Konya'yı seviyorum. Hatta futboldan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum. Bir kırgınlığım var. Milli takımla maçımız inşallah güzel geçer." diyerek sözlerini tamamladı.