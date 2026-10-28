Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesinin ardından savunma planını şekillendiriyor. Buruk, Konyaspor karşılaşmasında stoperde ilk etapta Davinson Sanchez ile Wilfried Singo'yu kullanmayı planlıyor.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının bitimindeki gerginlikte Archie Brown ile karşı karşıya gelen Abdülkerim Bardakcı'nın, “saldırı” maddesinden 5-10 maç ceza alması bekleniyor. Oyuncunun cezası henüz kesinleşmiş değil.

Derbideki olayların ardından Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sarı, Archie Brown kırmızı kart gördü. Galatasaray'da ise Roland Sallai sarı, Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü.

Buruk'un savunmadaki alternatifleri arasında Ismail Jakobs'un sol stopere kaydırılması da bulunuyor. Daha önce bu bölgede denenen Mario Lemina'nın yeniden stoper olarak değerlendirilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.