Fenerbahçe’de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertliler, yeni teknik arayışına başladı. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin Trabzonspor ve A Milli Takım eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, söz konusu temasta Avcı'nın sarı-lacivertli yönetime verdiği cevap belli oldu.

‘BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM’

Abdullah Avcı'nın söz konusu görüşmede kendine olan inancını Fenerbahçeli yöneticilere vurguladığı ve "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım" dediği Sabah'taki haberde yer aldı.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana boşta olan 63 yaşındaki Abdullah Avcı, bordo-mavililerle 1 lig, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.