Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki 2-1’lik yenilginin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Bir sorun çözüldü ama daha büyük bir sorun ortaya çıktı: “Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?” Sarı-lacivertli yönetim yeni hoca arayışına hızla başlarken, yabancı adaylar arasında Vincenzo Montella ve Jose Luis Mendilibar öne çıkıyor ama anlaşmak kolay değil.

MAYISTA KONGRE HANDİKAP

Çünkü yeni Fenerbahçe’nin mevcut yönetiminin görev süresi sezon sonunda bitiyor ve Aziz Yıldırım da “Mayıstan sonra yokum” dedi. Bu şartlar altında Montella ile sözleşme süresi konusunda anlaşma zemini bulunması zor. Yerli isimler arasında favori Abdullah Avcı. Yönetim, Avcı ile telefonda ilk teması kurdu. 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam süre ve maaş konularını hiç açmadı bile.

EN BÜYÜK HAYALİ FENER’Dİ

Avcı, sadece sportif başarıyı gündeme getirdi. Tecrübeli teknik adam, daha önce “Bir türlü olmadı ama bir dönem şunu çok istedim: Trabzonspor’dan sonra Fenerbahçe’de çalışmayı çok istemiştim. Neden o dönem istedim. İki tane büyük ve zor camia uzun süre şampiyon olamamış... Trabzon’la yaşadıktan sonra Fenerbahçe ile de yaşamayı o dönem çok istemiştim” diye açıklama yapmıştı.