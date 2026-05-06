Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran ve uzun süredir boşta olan Abdullah Avcı, tekrar teknik direktörlüğe hazır olduğunu belirtti. Bir etkinliğe katılan Avcı, Kariyer planlamasına ilişkin de konuştu Abdullah Avcı, uygun şartların oluşması halinde yeniden görev alabileceğini belirtti.

GÖREVE HAZIRIM

Avcı, “Ben biliyorsunuz üç takımda çalıştım. Çok fazla tüketen değil, istikrarlı çalışan birisi oldum. Ancak bizim işimizde zaman zaman geri adım atmak da gerekiyor. Şu an itibarıyla biraz dışarıdan gözlemliyorum. Aynı zamanda beni mutlu edebilecek, hedefleri olan ve o hedeflere birlikte yürüyebileceğimiz bir yapı oluştuğu takdirde, yurt içi veya yurt dışında dinlenmiş ve zinde bir şekilde göreve hazırım diye düşünüyorum” dedi.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

İsmi sık sık Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Abdullah Avcı’nın bu açıklaması dikkat çekti. Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığı döneminde kulübe bir sunum yaptığı ancak taraftar tepkisi nedeniyle dönemin yönetimi Avcı’yı takımın başına getirmekten vazgeçmişti.