Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam arayışına başlayan Çorum FK, sürpriz bir isimle masaya oturdu.

TRABZONSPOR'DAN SONRA YENİ MACERE

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın, Çorum FK ile teknik direktörlük için görüşme yapacağı öğrenildi. beIN SPORTS'un haberine göre, Avcı'nın bu teklife sıcak baktığı ve kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Trabzonspor'dan ayrıldığı günden bu yana boşta kalan Abdullah Avcı, yeni bir maceraya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın, Süper Lig'e ilk kez yükselen Çorum FK'da görev alması bekleniyor.

Uğur Uçar futbolcu olarak Başakşehir'de oynadığı dönemde hocalığını Abdullah Avcı yapmıştı.