Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmayan Abdullah Avcı'ya Avrupa'dan talip çıktı.

Bulgaristan basınından Match Telegraph'ın haberine göre, Hristo Yanev'in ayrılması sonrası teknik direktör arayan CSKA Sofya'nın adayları arasında Abdullah Avcı da yer alıyor.

CSKA Sofya'nın teknik direktör arayışında adı geçen Abdullah Avcı, Bulgaristan'da kariyerinin ilk yurt dışı kulüp deneyimini yaşamış olacak.

TRABZONSPOR'A RAKİP OLACAK

Abdullah Avcı'nın CSKA Sofya ile anlaşması halinde bordo-mavili ekibi kritik bir maç bekliyor. CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım'da Sofya'da Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı, CSKA Sofya ile anlaşması halinde Trabzonspor'a bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak.

Abdullah Avcı, son olarak Çorum FK ile anılmıştı. Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK'da Abdullah Avcı'nın adı geçmişti. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 44 maça çıktı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.