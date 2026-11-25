Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı atama kararıyla Isparta Valisi Abdullah Erin, Malatya Valiliğine atandı. Mülki idare amirliği kariyeri boyunca kaymakamlık, vali yardımcılığı ve mülkiye başmüfettişliği gibi görevlerde bulunan Erin, daha önce Adıyaman ve Şanlıurfa valiliklerini de yürüttü.

Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan ve yüksek lisans eğitimini İngiltere'de tamamlayan Abdullah Erin'in hayatı ve mesleki geçmişi, yeni görevinin ardından merak konusu oldu. Peki, Abdullah Erin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yeni Malatya Valisi Abdullah Erin'in biyografisi...

ABDULLAH ERİN KİMDİR?

Abdullah Erin, 1969 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından 1986 yılında Midyat Lisesinden mezun oldu. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini dereceyle bitirdi.

1992 yılında kaymakamlık sınavını kazanan Erin, bir yılı İngiltere'de dil eğitimi olmak üzere kaymakam adaylığı sürecini dönem ikincisi olarak tamamladı. 2001 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yüksek lisans eğitimi için İngiltere'ye gönderildi. Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Fakültesindeki yüksek lisans eğitimini üstün başarı derecesiyle tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

1969 doğumlu olan Abdullah Erin, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. İyi derecede Kürtçe, Arapça ve İngilizce bilen Erin, evli ve üç çocuk babasıdır.

ABDULLAH ERİN'İN KARİYERİ

Mülki idare amirliği mesleğine 1992 yılında başlayan Abdullah Erin, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında mülkiye başmüfettişliğine atanan Erin, bu görevini dört yıl boyunca sürdürdü.

2009 yılında Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) Kurucu Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Bu dönemde başta Mardin olmak üzere bölgedeki illerin kalkınmasına yönelik çalışmalarda yer aldı.

2013-2016 yılları arasında İçişleri Bakan Danışmanı olarak görev yapan Erin, 2016 yılında Adıyaman Valiliğine atandı. 2016-2017 yıllarında Adıyaman Valisi olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Şanlıurfa Valiliğine getirildi. Bu görevini 2022 yılına kadar sürdürdü.

Meslek hayatı boyunca kamu yönetimi, sosyal ve ekonomik politikalar, insan hakları, bölgesel kalkınma, yoksullukla mücadele ve planlama gibi alanlarda çeşitli uluslararası eğitim programlarına katıldı. ABD, İngiltere, İsveç, Danimarka, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suriye ve Irak'ta düzenlenen kurs ve seminerlerde yer aldı.

18 Eylül 2024 tarihli ve 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valiliğine atanan Abdullah Erin, 25 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Malatya Valisi oldu.