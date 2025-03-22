İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması toplumda infiale yol açarken AKP çevresinde de çatlağa yol açtı.

"VAKTİYLE BİZE YAPILAN HAKSIZLIKLARI HATIRLAYALIM"

Eski Cumhurbaşkanı ve AKP kurucularından Abdullah Gül'den de bir tepki geldi. Gül, Erdoğan'a geçmişte yaşadığı süreçleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı."

ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ İHRAÇ GETİRDİ

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon nedeniyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocabıyık, "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadelerini kullandı.