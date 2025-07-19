11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı. Gül, İngiltere Kralı Charles ile sohbet ettikleri kareleri de paylaştı.
Gül ziyarete ilişkin olarak, "Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım.Merkez, İslam dünyası ve İslam bilimleri üzerine akademik araştırma ve çalışmalara önemli katkılar sağlamaya devam ediyor." dedi.
Gül Mayıs ayında da Özbekistan'dan fotoğraflarını paylaşmıştı.