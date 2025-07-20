Etkinlikte, Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Abdullah Gül, aynı zamanda merkezin Mütevelli Heyeti toplantısına da katıldı.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eşimle birlikte, Kral III. Charles’ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalara başarıyla katkıda bulunuyor” dedi.
LÜKS ÇANTA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ancak etkinliğin asıl konuşulan konusu, Hayrünnisa Gül’ün taşıdığı lüks çanta oldu.
Modaya düşkünlüğüyle bilinen Hayrünnisa Gül’ün Yves Saint Laurent (YSL) markalı çantasının yaklaşık 130 bin TL değerinde olduğu belirtildi.