11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan çerçeve yasa ile ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasanın Cumhuriyet tarihinin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açtığını ifade etti.

Abdullah Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır. Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim. Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."