Galatasaray'da Abdullah Kavukcu, divan kurulu toplantısında Metin Öztürk ile yaşadığı tartışmanın ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüp de istifanın kabul edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İstifa mektubunu paylaşan Kavukcu, başkanın uyguladığı yöntem ve tercihleri nedeniyle daha önce de birçok kez istifa etmeyi düşündüğünü, ancak Galatasaray'ın menfaatlerini gözeterek bu kararından vazgeçtiğini belirtti.

Kavukcu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanımızın uyguladığı yöntem ve tercihleri nedeniyle birçok kez almayı düşündüğüm, ancak Galatasaray’ın menfaatlerini düşünerek vazgeçtiğim istifa kararını ne yazık ki geldiğimiz noktada Galatasaray Spor Kulübü’nün menfaatlerinden ziyade kendi şahsi pozisyonlarını önceleyen kimi çevreler tarafından kurulan kumpaslar ve organize iftiraların birikimiyle ve aşırı tahrik sonucunda istemsizce Galatasaray değerlerine uymayan bir davranışı sergilediğim için üzgün olduğumu belirterek, Galatasaray gelenek göreneklerine olan saygım ve her şeyden önce Galatasaray’ımızın menfaatlerini düşünerek alıyorum ve bu kararın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."