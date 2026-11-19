Milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Tayland’ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda tekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Türkiye’yi ve Trabzonspor’u temsil eden Öztürk, finalde Tayvanlı Ming Chih Cheng ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Trabzonlu sporcu, set vermeden kazandığı finalin ardından altın madalyaya ulaştı. PARALİMPİK OYUNLARI’NDA DÖRT MADALYA Öztürk, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanmıştı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda ise çiftler kategorisinde bronz madalya elde etmişti. Milli sporcu, kendi kategorisinde Paralimpik Oyunları tarihinde dört madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olmuştu.

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