Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 14 Mart 2011'de ağır yaralandığı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hüküm giyen Abdullah Uçmak, kısa süreliğine cezaevinden çıktı.
Edinilen bilgiye göre Uçmak, bir yakınının cenazesine katılmak üzere geçici izinle cezaevinden çıkarıldı.
Urfa Bülten'in haberine göre Uçmak, Adana'nın Kozan ilçesinde hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı'nın cenaze törenine katıldı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Uçmak'ın, cenaze sırasında yoğun güvenlik önlemleri altında bulunduğu görüldü.
Uçmak'ın cenazenin ardından yeniden cezaevine döndüğü aktarıldı.
Uçmak, Ocak 2026'da da Tekirdağ Cezaevi'nden geçici izinle çıkarak Kadirli'de bir yakınının cenazesine katılmıştı.
NE OLMUŞTU?
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.
Saldırıya ilişkin davada Abdullah Uçmak, saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklanmış ve yargılama sonucunda hüküm giymişti.