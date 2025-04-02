Eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’de düzenlediği ve 2 milyon 200 bin kişinin katıldığı açıklanan mitinge ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk TV ve SÖZCÜ TV'nin reytinglerine dikkat çekti. Dilipak mitingin iktidara yakın medya tarafından görmezden gelindiğini ancak bunun geri teptiğini belirterek, "Ne oldu şimdi? Haber yapmayınca daha çok insan meydana gidemese de ekrandan izledi. AK Parti içindeki AKP’liler ve onların cemaati, kaçtıklarını zannettikleri şeye doğru koşuyorlar" ifadelerini kullandı. AKP'ye