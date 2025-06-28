25 Haziran Çarşamba günü, Adana'nın Çukurova ilçesinde yer alan Hümeyra Ökten Kız Proje İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet şenlikleri düzenlendi.
Okul bahçesindeki törende öğrenciler, kortej yürüyüşünde “Mankurtlaşmayacağız” ve “Tarihimiz Hazinedir” yazılı dövizler taşıdı.
ve 12. sınıfların katıldığı program, sertifika takdimi, fotoğraf çekimi ve kep atma etkinliğiyle sona erdi.
Öğrencilerin eğlendiği anlar kameralara yansırken, Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kız öğrencileri kıyafetleri üzerinden hedef aldı.
Dilipak, “Bu Adana Hümeyra Ökten Kız Proje İmam Hatip mezuniyet töreni, az zamanda büyük işler başarmışız. Mini etekli ilahiyatçılar geliyor” ifadelerini kullandı.