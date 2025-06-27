Abdurrahman Dilipak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'CHP HEVELENMESİN'

Bu paylaşımının ardından okulun facebook hesabının gönderisini paylaşan Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

"Çağdaş imam hatipliler geliyor.. video Adanadan PROJE (!?) kız imam hatibi Bunu CHP başaramazdı. Onun için CHP heveslenmesin"