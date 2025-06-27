Abdurrahman Dilipak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Bu Adana hümeyra ökten kız proje imam hatip mezuniyet töreni , az zamanda büyük işler başarmışız. Mini etekli ilahiyatçılar geliyor pic.twitter.com/OcWk2tHn7N— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) June 27, 2025
'CHP HEVELENMESİN'
Bu paylaşımının ardından okulun facebook hesabının gönderisini paylaşan Dilipak, şu ifadeleri kullandı:
"Çağdaş imam hatipliler geliyor.. video Adanadan PROJE (!?) kız imam hatibi Bunu CHP başaramazdı. Onun için CHP heveslenmesin"