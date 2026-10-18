Beylikdüzü’nde ecza depoculuğu ve ilaç ambalajlama sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Burhan Soyak ile ortağı Abdullah Bayram, arkadaşları Tayfun Tokoğlu’nun ticaret anlaşması daveti üzerine Abhazya’ya gitti. Gudauta bölgesine ulaşan iş insanları, iddiaya göre 3 silahlı saldırgan tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

DAĞ EVİNDE 2 GÜN BOYUNCA İŞKENCE YAPTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Duripş köyündeki ıssız bir dağ evine götürülen Soyak ve Bayram, iki gün boyunca kilitli tutularak darp edildi. Daveti yapan Tayfun Tokoğlu ise rehinelerden ayrı bir odaya kapatıldı.

Gözü dönmüş fidyeciler, Türk iş insanlarına işkence yaptıkları anları cep telefonuyla kaydederek İstanbul’daki ailelerine gönderdi ve serbest bırakılmaları karşılığında 5 milyon dolar fidye talep etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ, KOORDİNATLAR TESPİT EDİLDİ

Görüntüler üzerine dehşete düşen Soyak'ın yakınları durumu derhal Dışişleri Bakanlığı’na bildirdi. Türkiye’den iletilen acil ihbar koduyla birlikte Abhazya Devlet Güvenlik Servisi ve İçişleri Bakanlığı ekipleri alarm durumuna geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, rehin tutuldukları dağ evinin konumunu belirledi.

DAĞ EVİNE ŞAFAK OPERASYONU: CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen eş zamanlı baskınla iş insanı Burhan Soyak, ortağı Abdullah Bayram ve arkadaşları Tayfun Tokoğlu sağ salim kurtarıldı. Evde nöbet tutan Abhazya vatandaşı ile operasyonu derinleştiren ekiplerce çete üyesi Moldova vatandaşı Aleksandr Olegoviç Eremin ve Türk vatandaşı Gökhan Çelikcan gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, kar maskesi, eldiven ve plastik kelepçe ele geçirildi.

KAÇIRILMA PLANININ ARKASINDAN ARKADAŞI ÇIKTI

Olayın ardından polis ekiplerine kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Tayfun Tokoğlu’nun çelişkili ifadeleri şüphe uyandırdı. Geriye dönük HTS kayıtları ve konum eşleşmelerini inceleyen emniyet güçleri, Tokoğlu'nun fidyeci çeteyle doğrudan iş birliği yaptığını ve kaçırılma planını bizzat organize ettiğini saptadı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Hain arkadaş Tayfun Tokoğlu ve şebeke mensupları tutuklanarak cezaevine gönderildi.