Çorlu’da ehliyetsiz olduğu iddia edilen bir sürücü polisten kaçtı. Kovalamanın sonrasında yakalanan sürücü polis şiddetine maruz aldı.
SOKAK ORTASINDA DAYAK
Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı görüntülerde; sürücünün, "Abi dur", "Abi özür dilerim" dediği görülürken şiddet anları saniye saniye kaydedildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından 2 polis, görevden uzaklaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Çorlu ilçesinde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edildiği, polisler hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı belirtildi.